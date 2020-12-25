Задержан стрелявший по полицейским в Химках житель Красногорска

Следователи задержали вооруженного жителя подмосковного Красногорска, стрелявшего в химкинских полицейских, отказавшись выполнить их требования предъявить документы.

«Следственным отделом по г. Химки ГСУ СК по Московской области задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). При досмотре у подозреваемого обнаружено оружие, а также сверток с пороховой смесью», – передает ТАСС слова представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий.

«К 31-летнему жителю Красногорска полицейскими была применена сила, после чего они смогли надеть на него наручники и задержать. Пострадавших в результате инцидента нет. В ходе личного досмотра установлено, что задержанный находился в бронежилете», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия. Также в ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде об аресте задержанного.

Ранее подозреваемый в лесополосе микрорайоне Левобережный был остановлен сотрудниками УМВД по Химкам для проверки документов. Он не выполнил требования полицейских и открыл стрельбу в их сторону из пистолета.