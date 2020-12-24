На дистанционку перешли 64% российских студентов

Примерно 3 млн студентов российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно, это 64%, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. При этом, по его словам, более 900 тыс. студентов продолжают жить в общежитиях вузов.

Эпидемиологическая ситуация остается под контролем, передает ТАСС слова Фалькова. Заявление прозвучало в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Министр сообщил также, что российские вузы работают удаленно, поэтому иностранным студентам в настоящее время нет смысла приезжать в Россию.

Фальков рассчитывает, что приемная кампания в российские вузы в 2021 году пройдет в традиционном – очном – формате. «Но она, конечно, будет с применением тех технологий, которые долгие годы мы нарабатывали. В частности, мы хотим суперсервис «Поступи в вуз онлайн» использовать применительно не только к 54 вузам, которые участвовали в эксперименте в 2020 году, а сделать его использование повсеместным», – сообщил он.

Напомним, в начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин продлил до окончания второй четверти дистанционное обучение для учеников старших классов.