Посол России сообщил об интересе к российским вакцинам от COVID со стороны Австрии

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил о высоком интересе к российским вакцинам против коронавируса со стороны австрийского бизнеса, внимание проявляют и международные учреждения ООН, расположенные в Вене.

Любинский сообщил, что отмечается «высокий интерес к российским вакцинам со стороны представителей австрийских деловых кругов, в том числе и медицинской промышленности», передает РИА «Новости».

Известно также, что «внимание к этой теме проявляют со стороны международных учреждений ООН, расположенных в Вене».

Посол отметил, что Москва рассчитывает на эффективное взаимодействие с австрийскими партнерами по вопросам противодействия COVID-19.

Ранее сообщалось, что Малайзия договаривается о поставках 6,4 млн доз вакцины «Спутник V».

До этого Белоруссия первой за рубежом зарегистрировала вакцину «Спутник V».

Кроме того, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал старт производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сообщалось, что рассматривается возможность производства «Спутник V» в Германии.

Также глава РФПИ заявлял, что РФПИ планирует подать заявки на ускоренную регистрацию «Спутника V» в других странах – Белоруссии, ОАЭ, Индии, ряде стран Латинской Америки, Азии и Африки.