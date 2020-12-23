Малайзия договаривается о поставках 6,4 млн доз вакцины «Спутник V»

Малайзия начала переговоры о поставках 6,4 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддина.

Джамалуддин заявил, что власти страны также ведут переговоры с компаниями Pfizer и BioNTech о возможном увеличении закупки вакцин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Накануне премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о том, что власти страны заключили соглашение о приобретении 6,4 млн доз вакцины от коронавируса у британской фармацевтической компании AstraZeneca, а также ведут переговоры о закупке препаратов у китайских компаний Sinovac и CanSino и российского НИЦЭМ имени Гамалеи.

Ранее Белоруссия первой за рубежом зарегистрировала вакцину «Спутник V».

До этого премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал старт производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сообщалось, что рассматривается возможность производства «Спутник V» в Германии.

Также глава РФПИ заявлял, что РФПИ планирует подать заявки на ускоренную регистрацию «Спутника V» в других странах – Белоруссии, ОАЭ, Индии, ряд стран Латинской Америки, Азии и Африки.

Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.