БДК «Петр Моргунов» приняли в состав ВМФ России

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), принят в среду в состав ВМФ России. На корабле торжественно подняли Андреевский флаг.

«Выражаю уверенность, что экипаж <...> с достоинством будет представлять Военно-морской флот Российской Федерации в Мировом океане», – передает ТАСС слова главкома ВМФ Николая Евменова на торжественной церемонии.

«Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Контракт на его строительство был подписан с Минобороны России в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду – в мае 2018 года. Корабль назван в честь первого кавалера ордена Нахимова I степени начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Петра Моргунова.

Корабли проекта 11711 обладают полным водоизмещением около 5 000 т и являются самыми крупными надводными кораблями, построенными в новейшее время. Вместимость корабля – 13 танков или 36 бронетранспортеров, до 300 десантников, до 30 грузовых автомобилей. Возможности позволяют перевозить до 1 500 т грузов в стандартных 20-футовых морских контейнерах. Вооружение – две шестиствольные артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм, сдвоенная артиллерийская установка АК-630М-2 «Дуэт» с радиолокационной системой управления огнем «Ласка». На корабле предусмотрено базирование вертолетов.

Напомним, БДК «Петр Моргунов» в конце мая завершил заводские испытания. В начале ноября он покинул акваторию завода «Янтарь» и вышел в море для завершения государственных испытаний, связанных с проверкой артиллерийского комплекса и работой палубной авиации.

В сентябре сообщалось, что на корабле у нескольких десятков членов экипажа выявили коронавирус. «Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро».

13 ноября БДК «Петр Моргунов» завершил программу госиспытаний.