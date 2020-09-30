У моряков российского БДК «Петр Моргунов» обнаружили коронавирус

У нескольких десятков членов экипажа большого десантного корабля (БДК) «Петр Моргунов» диагностирован коронавирус, сообщил калининградский оперштаб по контролю за инфекцией.

«БДК, строившийся на заводе «Янтарь» [в Калининграде], вернулся с ходовых испытаний. На борту было 219 членов экипажа, у 41 положительный результат лабораторного исследования на COVID-19. Сорок человек госпитализированы в инфекционные стационары, один находится на самоизоляции дома, остальные члены экипажа изолированы на судне. При первых проявлениях симптомов они будут также госпитализированы», – приводит РИА «Новости» сообщение штаба.

Там добавили, что на 30 сентября в регионе обследовали на коронавирус 217,4 тыс. человек. Выявлено 4387 случаев коронавируса (54 за последние сутки), 3312 человек выздоровели, скончались 82.

«Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711, его разработали в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро».

Закладка корабля состоялась в июне 2015 года, на воду судно спустили в мае 2018, в декабре 2019 года он приступил к заводским ходовым испытаниям.

Во второй половине марта стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер.

После этого командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях.