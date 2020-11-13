БДК «Петр Моргунов» завершил программу госиспытаний

Построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» большой десантный корабль (БДК) проекта 1171 «Петр Моргунов» прошел госиспытания, сообщила пресс-служба верфи.

«Большой десантный корабль «Петр Моргунов» 11 ноября завершил программу государственных испытаний на Балтике и вернулся к причалу завода», – цитирует сообщение завода ТАСС.

Корабль планируется передать в Военно-морской флот России до конца 2020 года.

Напомним, БДК «Петр Моргунов» в конце мая завершил заводские испытания. В начале ноября он покинул акваторию завода «Янтарь» и вышел в море для завершения государственных испытаний, связанных с проверкой артиллерийского комплекса и работой палубной авиации.

В сентябре сообщалось, что на корабле у нескольких десятков членов экипажа выявили коронавирус. «Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро».