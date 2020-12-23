Госдума одобрила законопроект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты

Госдума одобрила в первом чтении законопроект во исполнение поправки к Конституции, в соответствии с которым президент Владимир Путин сможет вновь баллотироваться на пост главы государства.

Проект закона внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас. В одном из новых положений Конституции говорится, что ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента России, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, действующий глава государства сможет занимать должность президента России еще два срока, передает ТАСС.

Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в России в соответствии с федеральным конституционным законом».



Законопроект вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии Так, им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Ранее Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение о том, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году.