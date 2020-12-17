Путин сказал, будет ли участвовать в выборах президента в 2024 году

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос, собирается ли участвовать на выборах в 2024 году, поскольку принятые поправки в Конституцию такую возможность допускают.

«У меня есть одно универсальное правило: пойдет что-то, то, что мы делали, на благо страны, или нет. Если не пойдет – то не стоило. Если пойдет – то стоит делать. Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы [в качестве кандидата] в 2024 году. Но, что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально разрешение есть от народа. Делать это или не делать – посмотрю», – сказал президент.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.