СК объявил в розыск украинского силовика за убийство журналистов в Донбассе

Следственный комитет России предъявил обвинение и объявил в международный розыск гражданина Украины Виталия Маркива по уголовному делу об убийстве россиянина Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в Донбассе, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«С учетом показаний свидетелей и иных материалов уголовного дела вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, предусмотренного п. п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сообщается на сайте СК.

Отмечается, что Маркив объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Маркива приговорили к 24 годам за убийство в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году и позже оправдали Апелляционным судом Милана.

Роккелли был убит в 2014 году под Славянском. Итальянские правоохранители арестовали Маркива в 2017 году в Болонье. Позже выяснилось, что задержанный Маркив – боец Нацгвардии Украины, замкомвзвода батальона оперативного назначения имени Кульчицкого.