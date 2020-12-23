Российский космонавт заявил о стабилизации давления воздуха на МКС

Давление на Международной космической станции (МКС) стабилизировалось после утечки воздуха, сообщил подмосковному Центру управления полетами командир МКС Сергей Рыжиков, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

«Давление стабильное – 727,5 (миллиметра ртутного столба)», – передает слова космонавта РИА «Новости».

Аналогичное давление воздуха на МКС было во вторник утром. Однако в воскресенье утром давление составляло 730,5 миллиметра ртутного столба, а в понедельник утром – 728,5.

Рыжиков сообщил, что проводил работы в «протекающей» промежуточной камере модуля «Звезда» по герметизации места рядом со швом и трубопроводом системы терморегулирования.



Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами и пообещал их «вылечить».