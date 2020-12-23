ВКС России получили «дроны-мишени» для испытания новых вооружений

Холдинг «Технодинамика» (входит в «Ростех») передал ВКС России первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут использоваться в качестве мишеней при испытаниях перспективного оружия, сообщили в пресс-службе компании.

«Комплекс с БЛА предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений. В его состав входит беспилотный летательный аппарат вертолетного типа со взлетной массой свыше 300 килограмм, наземный пункт управления, средства наземного обслуживания комплекса и другое оборудование», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В компании отметили, что комплекс с БЛА имитирует поведение воздушных целей, позволяя тестировать новые вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым. Использование «дрона-мишени» дает возможность оценить точность наведения и эффективность поражения целей.

«Новое изделие было разработано в кратчайшие сроки – контракт на разработку был получен в 2015 году, а уже в 2019 году стартовало серийное производство. Первая партия новых комплексов с БПЛА уже передана в войска, кроме того мы провели обучение специалистов их использованию», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова.

Глава компании отметил, что данная разработка многофункциональна - помимо прямого назначения, она может применяться для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов.

Ранее в декабре источник в ОПК сообщил, что оборонные предприятия в России начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа, который будет наводить зенитные ракеты на ударные дроны противника.