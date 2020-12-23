Неизвестный убил трех жандармов во Франции

Трое жандармов были убиты в результате стрельбы во французском департаменте Пюи-де-Дом, еще один ранен, сообщает местная прокуратура.

По предварительным данным, стрельбу устроил 48-летний мужчина, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Напомним, в конце октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами.

Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.

После этого во французском Лионе около греческой церкви произошла стрельба, ранения получил священник.

Затем мужчину с резаком задержали возле школы под Парижем.