Тихановская назвала санкции Евросоюза против Белоруссии недостаточными

Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список, заявила экс-кандидат в президенты республики, лидер оппозиции Светлана Тихановская.

«Мне кажется странным, что в санкционном списке так мало людей. Ведь так много людей, которые несут ответственность за жестокость и насилие. В чем дело, Европа думает, что так мало ответственных за это? Я думаю, что Европа могла бы делать намного больше в плане санкций», – сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой испанского МИД Аранчей Гонсалесом Лайей, передает РИА «Новости».

По ее словам, в санкционный список «должны быть включены люди, включая полицейских, которые жестоко обращались с гражданами, директора школ, где были нарушения в ходе выборов». «Мы уверены, что тема Белоруссии должна быть в политической повестке ЕС, Европарламента и других европейских институтов все время, не только сейчас», – добавила лидер оппозиции.

На прошлой неделе минфин Великобритании сообщил, что в список санкций против Белоруссии включены еще 28 лиц и семь организаций. В частности, санкции вводятся против «Главного хозяйственного управления», ОАО «Агат – электромеханический завод», ЗАО «Белтехэкспорт», строительной компании Dana Holdings, IT-компании Synesis, ОАО «140 Ремонтный завод» и ОАО «Минский завод колесных тягачей», спикера верхней палаты парламента Белоруссии Натальи Кочановой, генпрокурора Андрея Шведа, министра информации Игоря Луцкого, вице-премьера Анатолия Сивака.

Напомним, ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии за фальсификацию, как утверждают в Европе, итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике. В начале декабря экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Запада ужесточить и расширить режим односторонних санкций в отношении Минска.