ЕС подготовил третий список санкций по Белоруссии

Евросоюз подготовил третий санкционный список по Белоруссии за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике.

«Исполнительное решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении Белоруссии. Принятие», – говорится в повестке предстоящего заседания комитета постпредов ЕС, передает РИА «Новости».

Ожидается, что 16 декабря его на техническом заседании рассмотрят постоянные представители стран ЕС, и в конце недели официально утвердят на министерском уровне. Традиционно имена будущих фигурантов санкций не раскрываются.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Запада ужесточить и расширить режим односторонних санкций в отношении Минска.

В начале ноября ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.