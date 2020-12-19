Британия расширила санкции против Белоруссии

В список санкций против Белоруссии включены еще 28 лиц и семь организаций, сообщил минфин Великобритании.

В список вошли чиновники и силовики, которые обвиняются Лондоном в «помощи режиму Лукашенко» и «пытках мирных демонстрантов». Также их обвиняют в «расследованиях против оппозиционных активистов», оказании «давления на гражданское общество» и «нарушениях прав человека». Компании обвиняются в «критике оппозиции», поставках экипировки силовикам, увольнении участников протестов и «близости с режимом Лукашенко».

В частности, санкции вводятся против «Главного хозяйственного управления», ОАО «Агат – электромеханический завод», ЗАО «Белтехэкспорт», строительной компании Dana Holdings, IT-компании Synesis, ОАО «140 Ремонтный завод» и ОАО «Минский завод колесных тягачей», спикера верхней палаты парламента Белоруссии Натальи Кочановой, генпрокурора Андрея Шведа, министра информации Игоря Луцкого, вице-премьера Анатолия Сивака, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Санкции включают заморозку банковских счетов тех, кто попал в черный список, и запрет для британцев на ведение бизнеса с указанными компаниями. Список теперь расширился до 88 человек, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В связи с закрытием сессии председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко опубликовал заявление, в котором отметил, что на страну оказывается беспрецедентное внешнее давление, граничащее с прямым вмешательством во внутренние дела. При этом он заявил, что Минск по-прежнему остается приверженцем многовекторного внешнеполитического курса. Кочанова также заявила о внешнем давлении на страну.

Напомним, ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии за фальсификацию, как утверждают в Европе, итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике. В начале декабря экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Запада ужесточить и расширить режим односторонних санкций в отношении Минска.