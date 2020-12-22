Москвичей призвали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку для детей на Новый Год

Родителям в Москве не рекомендуется приглашать домой для детей Деда Мороза и Снегурочку из-за риска распространения коронавируса, сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина.

«С учетом того, что этот год был сложный и не такой, как всегда, я думаю, что нужно его встретить в особых условиях с учетом пандемии. (…) Прекрасно знаем, что на Новый Год хочется пригласить к детям Деда Мороза и Снегурочку», – сказала Сметанина в рамках пресс-конференции «Безопасный Новый Год в условиях пандемии», передает ТАСС.

По ее словам, сейчас везде есть объявления, что к вам придет Дед Мороз с антителами к коронавирусной инфекции. «Но нужно помнить, что перед тем, как прийти к вам, он пройдет по многим квартирам и пообщается со многими, так что вирус может остаться на его одежде, таким образом, он может донести вирусную инфекцию до вас и ваших родственников», – отметила инфекционист.

Она добавила, что необходимо воздержаться от встречи Нового Года большой компанией и отпраздновать в ограниченном кругу.

«Хотелось бы сказать, что необходимо помнить о правилах профилактики коронавируса. Прежде всего, соблюдать правила личной гигиены, лучше всего гулять в местах, где мало людей, например, в лесу или на даче. Если вы кашляете и чихаете, то стоит прикрываться не ладонью, а локтем», – добавила эксперт.

Сметанина напомнила, что, как и при любом инфекционном заболевании, важно помнить о постоянном проветривании помещения. При появлении симптомов ОРВИ стоит сразу же обратиться к врачу и не выходить на улицу, так как есть риск заразить других людей.

За минувшие сутки в России выявлено 28 тыс. 776 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания.