В Кремле оценили публикацию постановления по делу Сафронова

Публикация о том, что в постановлении по делу Ивана Сафронова не упоминается период его работы в госкорпорации Роскосмос, не относится к сути предъявленных ему обвинений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как я вам уже объяснял, это не может влиять на суть поставленных обвинений. Отмечаются другие обстоятельства, но это не относится к сути обвинений, которые вменяются Ивану Сафронову», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он уточнил, что комментируя этот вопрос президент Владимир Путин всегда опирался на сведения, полученные от следствия. Песков также добавил, что в Кремле обратили внимание на публикацию и доложат информацию президенту.

Также Пескова спросили, приведет ли это к каким-то последствиям. Он ответил, что не может ничего сказать по этому поводу.

Копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене опубликовало издание «Ведомости». В документе, предоставленном защитой журналиста, не упоминается период работы в Роскосмосе.

Накануне, в ходе большой пресс-конференции, президент Владимир Путин заявил, что никакой теории заговора Сафронова нет. Также Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о судьбе Ивана Сафронова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки».

Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.