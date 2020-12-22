Кириенко, Собянин и Воробьев приняли участие в «Елке желаний»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и ряд глав регионов приняли участие в новогодней акции «Елка желаний» перед началом совещания по подготовке заседания Госсовета.

Кириенко отметил, сняв с елки шарик с написанным желанием, что он не знает, что такое «Большая база. Щенячий патруль», но, вероятно, теперь будет знать, потому что «Виктория, ей три года, мечтает о «Большой базе. Щенячий патруль» с командой из семи щенков, спасателей и машинками», передает ТАСС.

«Пойду разбираться, что такое «Щенячий патруль», – добавил он.

Также к «Елке желаний» подошел Собянин: «Мечтаю побывать в роли сотрудника зоопарка. Паша, пять лет. Еще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке он точно будет».

Он снял еще один шарик, где было написано желание полетать на вертолете. «Это еще проще – много вертолетов пролетает над Москвой», – добавил мэр.

Желание ребенка полетать на вертолете выпало и главе Подмосковья. Еще одно желание, которое снял с елки Воробьев, было связано со встречей с балеринами и посещением Большого театра.

Также к елке подходили главы других регионов, в частности, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду. Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных.

Напомним, в рамках акции «Елка желаний» исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф.

«Елка желаний» – одна из активностей акции «Новый год в каждый дом», инициированной волонтерами «Мы вместе». На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране: подарить подарок, стать добровольцем – Дедом Морозом, принять участие в челлендже или флешмобе, купить продукты к новогоднему столу для пенсионеров.