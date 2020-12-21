В Крыму отреагировали на украинский законопроект о запрете подачи воды

Предложение депутата Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко о запрете подачи воды в Крым до «возвращения» полуострова в состав Украины является политиканством, заявил председатель Государственного совета полуострова Владимир Константинов.

«Стоит только вспомнить все перипетии с транзитом газа через Украину. Как можно с этой властью организовывать поставку воды, ее измерение и цену. Это совершенно нереальные вещи. Внесенный законопроект о возобновлении водоснабжения Крыма – это не предмет практических действий, а чистое политиканство, так как никто никакой воды крымчанам не собирался давать», – цитирует Константинова РИА «Новости».

По словам политика, украинцев «ни история, ни жизнь ничему не научила». Он отметил, что власти Украины продолжают «воевать» с крымчанами, усугубляя тем самым разногласия между народами. Как заявил Константинов, Крым «не собирается принимать воду» от Украины, поскольку это опасно, пока «на Украине неадекватная власть». Чиновник также подчеркнул, что водная блокада, объявленная украинскими властями – это гуманитарное преступление по отношению к жителям Крыма.

Ранее в Верховную раду был внесен законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым. По словам автора инициативы Алексея Гончаренко, питьевые и бытовые нужды крымчан полностью обеспечиваются за счет собственных водных ресурсов региона «даже в самые засушливые годы». В то же время, как заявил депутат, «подача воды в Крым приведет к дальнейшей милитаризации региона».

Между тем в субботу вода из Кадыковского карьера начала поступать в систему водоснабжения Севастополя, что позволит не вводить в городе ограничения подачи воды населению. До этого Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта.

Президент Владимир Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Путин отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.