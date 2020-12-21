Директор школы отдала более 50 тыс. рублей на подарки «комиссии из Москвы»

Директор школы Прокопьевского района Кемеровской области перевела мошенникам 52 тыс. рублей на шампанское и цветы для «комиссии из Москвы», которая якобы должна была приехать в учебное заведение, сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

По данным пресс-службы, директору школы позвонил мужчина, который представился заместителем прокурора области. Он рассказал, что в школу едет комиссия из Москвы. А затем добавил, что у одного из членов комиссии день рождения, и ему нужно вручить цветы, хорошее шампанское и подарок. Для удобства мошенник предложил перечислить ему на карту около 100 тыс. рублей. Такой же звонок был сделан в управление образования района. В результате директор школы перевела на указанный преступником счет 52 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Прокуратура Прокопьевского района направила материалы проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела. Отмечается, что такого рода деяния являются преступными и квалифицируются по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«При получении такого рода звонков жителям области следует незамедлительно обращаться с заявлениями в ближайший отдел полиции», – подчеркнуло ведомство.

Ранее телефонные мошенники обокрали главного архитектора Института генплана Москвы, уговорив перевести им более 1,2 млн рублей.