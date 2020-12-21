Директор школы отдала более 50 тыс. рублей на подарки «комиссии из Москвы»

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21 декабря, понедельник | Последнее обновление — 15:44 | vz.ru
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Как экономика России удержалась под ударом коронавируса
«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»
Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»
Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России
За смерть в прямом эфире могут ответить зрители
На Украине декоммунизировали Деда Мороза
Андрей Манчук, политолог
В Киеве случился смешной скандал, связанный с новогодней елкой, которую установили на Софийской площади. Вместо обычной звезды ее венчала островерхая шляпа, похожая на головной убор волшебника Гэндальфа. Подробности...
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Европа – это не Шенген, а до Урала
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Относительно Рима и германцы, и славяне – варвары. Варвары, которые доказывают (в первую очередь сами себе) свою самодостаточность, полноценность. И тут Эрмитаж вкупе с германским МИДом фактически предлагают нам новую геополитическую стратегию – ту самую Европу без границ. Подробности...
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Внешнюю разведку России ожидают серьезные вызовы
Никита Коваленко, политический обозреватель
На фоне осложнения контрразведывательного режима особо повышается роль нелегальной разведки, по праву считающейся наиболее сложной и эффективной. И вот здесь Россия, и в частности СВР, имеет значительное преимущество. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух
В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодноПодробности...
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями
На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателямиПодробности...
Умер Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбищеПодробности...
17:54
В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.Подробности...
11:22
собственная новость
Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».Подробности...
12:13
Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.Подробности...
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