Аксенов поручил максимально увеличить подачу воды в Крыму на Новый год

Подача воды для жителей Крыма к Новому году должна быть максимально увеличена, при этом необходимо выдерживать графики, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по ситуации с водоснабжением.

«Надо постараться праздники пройти таким образом, чтобы у крымчан была четкая понятная ситуация, когда будет вода, чтобы мы графики выдерживали. Тем более, что на праздники будут все дома. Где будет возможность, увеличить на праздники объем, если позволит обстановка. В ручном режиме подходим, даем максимальную возможность получать воду», – цитирует ТАСС Аксенова.

Также он поручил ежедневно проверять обращения крымчан через соцсети и горячие линии. Глава Крыма поручил поставлять без графика воду в отдельные сектора Большой Ялты, где коммунальщики имеют такую возможность из-за технических особенностей и рельефа региона.

Кроме того Аксенов отметил, что баланс расхода и прихода воды в Ялте за последние несколько дней выровнялся из-за осадков – «более 30 тыс. кубометров мы получаем в сутки при расходе 43-44 тыс. кубометров».

В свою очередь врио главы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на новогодние праздники власти Ялты изменят графики подачи воды населению города, о новом режиме ограничений они сообщат 23 декабря.

Тем временем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым благодаря реализации федерального плана по устойчивому водоснабжению получит к 2024 году полную водную автономию, передает РИА «Новости».

«Вопросы водоснабжения очень остро стоят в Крыму. Крым находится на режимном потреблении водоснабжения... Стал остро вопрос решения водной проблемы. Уже сформирована и одобрена руководством страны программа решения водного вопроса и началась ее реализация, финансирование уже идет. Согласно этой программе до 2024 года будут решены все проблемы и Крым получит водную автономию, так как мы получили продуктовую, транспортную, энергетическую безопасность. Так теперь у нас будет и полная водная автономия», – сказал Константинов.

Он отметил, что федеральный план по устойчивому водоснабжению предусматривает целый ряд технических новаций, в том числе опреснение воды, чего в Крыму никогда не было.

Ранее прeзидент Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма.

По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Путин отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.

В субботу губернатор Михаил Развожаев заявил, что вода из Кадыковского карьера начала поступать в систему водоснабжения Севастополя, что позволит не вводить в городе ограничения подачи воды населению. До этого Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта.