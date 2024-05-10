Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
В День Победы Ильдар Абдразаков исполнил военные песни на Выставке «Россия»
В День Победы оперный певец Ильдар Абдразаков исполнил военные песни на Выставке «Россия» на ВДНХ
В День Победы на Выставке «Россия» на ВДНХ состоялся концерт оперного певца Ильдара Абдразакова, который исполнил песни военных лет вместе с Государственным академическим Русским Хором имени Александра Свешникова и Российским национальным молодежным симфоническим оркестром под управлением дирижера Алексея Рубина.
В программе прозвучали такие известные композиции, как «Смуглянка», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа» и многие другие, сообщат Telegram-канал «Россия. Поехали!»
Отмечается, что концерт начался с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Мероприятие прошло при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.
«Отдельный по важности пласт музыкальной культуры – это послевоенные песни. В них отражены важные исторические нарративы, героика и реквиемы. Все это позволяет на эмоциональном уровне сохранять наши ценностные ориентиры», – сказала руководитель центра Елена Малышева.