В День Победы Ильдар Абдразаков исполнил военные песни на Выставке «Россия»

В День Победы оперный певец Ильдар Абдразаков исполнил военные песни на Выставке «Россия» на ВДНХ

Tекст: Денис Тельманов

В программе прозвучали такие известные композиции, как «Смуглянка», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа» и многие другие, сообщат Telegram-канал «Россия. Поехали!»

Отмечается, что концерт начался с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Мероприятие прошло при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.



«Отдельный по важности пласт музыкальной культуры – это послевоенные песни. В них отражены важные исторические нарративы, героика и реквиемы. Все это позволяет на эмоциональном уровне сохранять наши ценностные ориентиры», – сказала руководитель центра Елена Малышева.



