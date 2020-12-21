Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб газа на высоту 7 км Самолет «Уральских авиалиний» повредили в аэропорту Франкфурта-на-Майне 21 декабря 2020, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» получил повреждение обшивки задней части фюзеляжа в аэропорту Франкфурта-на-Майне, сообщили в пресс-службе перевозчика. «Инцидент имел место накануне, 20 декабря, в аэропорту Франкфурта-на-Майне. После прибытия на стоянку в процессе обслуживания произошло повреждение обшивки задней части фюзеляжа тягачом багажных тележек. Степень повреждений в данный момент оценивается техническим персоналом», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Там уточнили, что поврежденный борт был перепрофилирован под перевозку грузов, пассажиров там не было.

