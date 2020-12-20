Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» в обмен на освобождение

Политолог Юрий Воскресенский, участвовавший во встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко и представителей оппозиции в СИЗО КГБ, сообщил, что глава государства предлагал экс-претенденту на президентский пост Виктору Бабарико «вернуть украденное» в обмен на освобождение из-под стражи.

Лукашенко 10 октября провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержались под стражей в следственных изоляторах. Лукашенко обсудил с ними вопросы поправок в конституцию. Воскресенский, который после выборов стал фигурантом дела о массовых беспорядках, был одним из первых участников этой встречи, отпущенных из СИЗО под домашний арест. Он заявил, что создал и зарегистрировал структуру для организации диалога между оппозицией и властью. Пятерым участникам встречи в СИЗО власти изменили или отменили меру пресечения, выпустив из СИЗО, передает РИА «Новости».

«Член президиума координационного света (оппозиции Лилия Власова, которая после этой встречи была освобождена из СИЗО) сказала в интервью, что Виктору Бабарико ставили какие-то условия. Я позволю раскрыть эти условия. Когда Виктор спросил: «Что со мной?», президент сказал: «А с тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Поэтому верни деньги украденные – и не будешь сидеть», – рассказал политолог в эфире телеканала СТВ.

По словам Воскресенского, на это Бабарико сказал, что у Лукашенко информация, не соответствующая действительности, и он ничего не присваивал. «Президент сказал, что тогда будет открытый суд и все увидят, кто что присваивал», – продолжил он.

Политолог заметил, что, «возможно, это можно назвать условием последующего помилования в случае, если вина человека будет доказана». «Со стороны коллег из оппозиции звучало, что выставлены какие-то условия, там такие большие фигуры, что власть их боялась и поэтому предлагала условия. … Нет, президент пришел просто по-человечески познакомиться со своими оппонентами», – добавил Воскресенский.

Сам Лукашенко, рассказывая о своей встрече в СИЗО с оппозиционерами, заявлял, что выступает против идеи освободить из СИЗО своих политических оппонентов и назначить их на высокие государственные должности, поскольку «вор должен сидеть в тюрьме». Он подчеркивал, что «здесь нет никакой политики: украл – верни народу и государству, потом мы с тобой поговорим».

Напомним, 18 июня претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу Белгазпромбанка. В конце ноября Комитет государственной безопасности Белоруссии завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико вину не признал.