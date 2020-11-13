Лукашенко отказался освобождать из тюрем задержанных оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готов освобождать арестованных оппонентов власти, обвиняемых в экономических преступлениях.

«В силу каких-то причин в средствах массовой информации начинаются болтания, то фамилии какие-то называют, что неплохо было бы выпустить, премьер-министром назначить. Никогда. Вор должен сидеть в тюрьме. Здесь нет никакой политики», – приводит ТАСС слова Лукашенко в интервью зарубежным СМИ, которое показал белорусский телеканал ОНТ.

«Украл – верни народу и государству, потом мы с тобой поговорим», – заявил президент.

Лукашенко поделился своими впечатлениями о встрече 10 сентября в СИЗО КГБ с белорусскими оппозиционерами, среди которых были, в частности, экс-претендент на пост президента республики Виктор Бабарико и Сергей Тихановский. «Я прежде всего думал о том, кто эти люди. Можно ли с ними вообще разговаривать? Поговорить и послушать. Это же те люди, которые могли стать у руля Беларуси», – отметил Лукашенко. Он напомнил, что участники встречи тогда договорились не разглашать ее детали. «Многое можно рассказать, и я когда-нибудь расскажу, если они не будут против», – сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии также заявил об отсутствии планов вновь встретиться с арестованными оппозиционерами.

Ранее в пятницу Лукашенко отверг возможность транзита власти в Белоруссии, спрогнозировав продолжение протестов в республике до весны 2021 года.

Тем временем экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват Лукашенко. Также она призвала белорусов 20 декабря выйти на «самый массовый марш с заявлением народного обвинения.