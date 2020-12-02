Раскрыты подробности разговора племянницы и дочери Скрипаля

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала двоюродной сестре Виктории, что ее отец находится под наблюдением медиков, но возобновил занятия спортом, в частности, поднимает штангу.

«По ее словам, стома у него стоит, медработник ему помогает, он остается под наблюдением. Но ему поставили беговую дорожку, он штангу пытается поднимать, то есть начинает потихоньку заниматься спортом и поддерживать физическую форму», – рассказала Виктория Скрипаль РИА «Новости».

Она отметила, что занятия спортом всегда были важны для дяди, даже будучи в местах лишения свободы, он каждый день посещал спортзал.

Днем ранее Виктория Скрипаль сообщила, что ее дядя все еще живет в Великобритании, чувствует себя нормально и возможно в будущем посетит Россию. Кроме того, Скрипаль сообщила в СК о звонке своей двоюродной сестры.

Напомним, посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.