Племянница Скрипаля рассказала о планах родственников посетить Россию

Племянница отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что он живет в Великобритании, чувствует себя нормально и возможно в будущем посетит Россию.

По словам девушки, об этом ей рассказала дочь экс-офицера ГРУ Юлия Скрипаль. «Состоялся разговор с Юлией, она звонила в конце ноября. Юля находится в Великобритании, у нее все хорошо, только немного село зрение. У Сергея Викторовича в горле установлена стома и он находится под постоянным наблюдением медработника. Они живут не вместе, раздельно, иногда видятся», – привела слова сестры Виктория, передает ТАСС.

По ее словам, Юлия также сообщила, что Сергей Скрипаль пытается заниматься спортом, в целом чувствует себя нормально. «Он находится на каком-то государственном объекте в Англии. В Новую Зеландию они не выезжали, как были на территории Англии, так и остаются», – добавила Виктория.

По словам Скрипаль, Юлия также не исключает, что они с отцом в будущем приедут в Россию.

В июне британские СМИ сообщили, что Скрипаль и его дочь Юлия отправились жить в Новую Зеландию под новыми именами. В свою очередь Виктория Скрипаль заявила, что ничего не знает о его переезде в Новую Зеландию и не верит в информацию СМИ об этом.

Напомним, посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот.