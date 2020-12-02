Название криптовалюты Facebook изменилось Рубль подешевел к доллару и евро 2 декабря 2020, 10:30 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 2 копейки – до 75,87 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 91,54 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 47,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

