ФСБ изъяла более 500 тыс. бутылок поддельного алкоголя в Ярославской области

ФСБ выявила в Ярославской области производство суррогатного алкоголя под видом известных брендов, изъято более 500 тыс. бутылок поддельных алкогольных напитков на общую сумму более 500 млн рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности при поддержке Росгвардии операции пресечена противоправная деятельность преступной группы так называемых бутлегеров, которая специализировалась на изготовлении, хранении и распространении в особо крупном размере суррогатных алкогольных напитков под видом известных отечественных и зарубежных брендов», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

На территории Переславского района Ярославской области обнаружены действующие более года пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада.

«Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тыс. штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки. В общей сложности изъято продукции и оборудования на общую сумму более 500 млн рублей. По данным Росалкогольрегулирования, для вывоза всего изъятого на площадки Росспиртпрома потребуется более 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 тонн», – сообщили в ФСБ.

Задержан руководитель производства – гражданин одной из закавказских республик, он находился в федеральном розыске.

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