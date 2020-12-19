Человек пострадал при хлопке в хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани

Один человек пострадал в результате хлопка в хранилище кислородных баллонов в больнице Астрахани, сообщил представитель ГУМЧС России по Астраханской области.

«В 20.49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. В ликвидации последствий происшествия участвовали 37 человек и 12 единиц техники. Возгорание ликвидировано, передает ТАСС.

В результате происшествия пострадал сотрудник больницы, он госпитализирован. Эвакуация из зданий медучреждения не проводилась.

Как сообщил министр здравоохранения региона Алексей Спирин, хлопок кислородного баллона произошел во время его замены. «По предварительной версии, рабочий осуществлял замену кислородного баллона в промасленных перчатках, которые воспламенились при случайном попадании на них кислородной струи», – сказал министр.

По информации министерства здравоохранения Астраханской области, в расположенном рядом с местом происшествия ковидном отделении находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало. Подача кислорода не прекращалась. В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы в случае установления возможных повреждений основного оборудования.