Ученые раскрыли неожиданный способ продлить жизнь

Пение снижает риск деменции и увеличивает продолжительность жизни, следует из исследования, проведенного специалистами Йельского и Гарвардского университетов.

Чтобы продлить жизнь, достаточно просто каждый день подпевать любимым песням, даже человек не обладает хорошими вокальными данными и слухом. Это может помочь снизить кровяное давление и предотвратить симптомы депрессии, пишет Express.

Исследования ученых показали, что певцы и музыканты имеют, как правило, более высокий IQ, так как пение улучшает общую функциональность мозга, помогает человеку яснее мыслить, увеличивает его умственную активность и тренирует память. Как сообщили британские ученые, во время пения выделяются эндорфины, заставляющие человека чувствовать себя более счастливым. Кроме того, они рассказали, что крошечный орган в ухе, называемый саккулюсом, быстро реагирует на частоты, создаваемые пением, вызывая немедленное чувство удовольствия, независимо от того, как звучит песня.

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