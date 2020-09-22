В Минздраве объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина объяснила, что мужчины живут меньше женщин из-за ряда общих негативных тенденций, в числе которых скачок индекса массы тела у мужской части населения.

«Увеличивается продолжительность жизни женщин, увеличивается продолжительность жизни мужчин, но разница в 10 лет – она практически с этого века, потому что раньше была еще больше», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Драпкина пояснила, что ожирение у мужчин связано с повышенным давлением, сахарным диабетом и нарушением липидов, поэтому оно так опасно.

Эксперт министерства также назвала пять общих факторов риска, больше всего связанных со смертностью, и дала главные рекомендации:

«Первое – не курить. Второе – это ходить час в день... третье – четыре овоща и фрукта... Не злоупотреблять солью – уберите соль, ну, просто солонку уберите. И последнее – не злоупотреблять алкоголем», – сказала Драпкина.

Кроме того специалист отметила, что в случае возникновения болей, особенно в груди, следует обязательно обратиться к врачу.

Она пояснила, что врачи знают более 80 причин таких болей, и очень важно исключить инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или проблемы с «сердечной сорочкой» (наружная оболочка сердца). При этом такая боль может быть связана с болезнями пищевода.

Летом внештатный специалист Минздрава Оксана Драпкина сообщила, что для укрепления здоровья важно съедать не менее 400 г овощей и фруктов в день.