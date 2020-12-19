Гинцбург сказал, как сделать COVID вакциноуправляемым

К осени 2021 года до 80% россиян могут быть привиты от коронавируса, это позволит считать инфекцию вакциноуправляемой, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1», что «если в месяц, а это вполне реально для нашего внутреннего потребления, наше производство будет выпускать 5-6 млн доз вакцины, то к концу осени 2021 года мы должны провакцинировать 70-80% нашего населения, то есть, данное заболевание будет вакциноуправляемым», передает ТАСС.

По его словам, «Спутник V» будет «создавать иммунитет на два и более года». При этом «сколько времени будут нас защищать вакцины, созданные на основе РНК-векторов, это никому не известно».

Гинцбург также рассказал, что проверил свой уровень антител: «Если я 30 марта вакцинировался, то восемь месяцев без одной недели, да, у меня титр антител остался (...) тот, который у меня был на третью неделю после второй вакцинации. То есть он сохранился».

Он сообщил также, что «мать, кормящая грудью, соответственно, у которой есть антитела (к коронавирусу), безусловно, их может передать новорожденному младенцу».

При этом «абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует».

«Оставшиеся 5% – это те люди, которые по какой-то причине не ответили образованием антител и естественных клеток памяти на введение вакцинного препарата. Это состояния, когда или у человека исходное иммунодефицитное состояние бывает, или в процессе вакцинации было стрессовое состояние», – сказал директор Центра имени Гамалеи.

В таком случае, по его словам, необходим анализ врача или же повторение вакцинации.

Гинцбург также выразил уверенность, что большая часть москвичей, заразившихся коронавирусом после вакцинации, получила плацебо.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки окончания эпидемии коронавируса в России.