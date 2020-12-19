Мурашко рассказал о масштабе вакцинации от коронавируса в России

Порядка 60% взрослого населения России планируется привить от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», – передает слова министра ТАСС.

По мнению Мурашко, производственные мощности страны позволят обеспечить потребности в вакцине. Также министр отметил, что в России зафиксированы повторные случаи заболевания коронавирусом. Как сообщил Мурашко, сегодня проводятся исследования качества и длительности иммунитета к COVID-19.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.