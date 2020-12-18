Песков высказался о работе Путина «из бункера»

Президент России Владимир Путин с его активностью не смог бы работать из бункера, к тому же никакого бункера в подмосковной резиденции главы государства нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что «никаких там бункеров нет».

«Ни один глава государства, тем более такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере», – добавил он.

Слухи о том, что президент якобы работает в условиях такой изоляции, Песков назвал небылицами и «полной ерундой».

На вопрос о том, что позволило Путину некоторое время назад начать более активные поездки по стране, представитель Кремля подчеркнул: «Время идет, нарабатывается определенный антиэпидемиологический опыт, который позволяет расширять ареал контактов».

Он также напомнил слова Путина о том, что кто-то при необходимости может ждать в карантине перед встречей с ним, однако при необходимости решения оперативных вопросов встреча может состояться с соблюдением дистанции в пять-шесть метров.

Ранее стало известно, как Путина оберегают от коронавируса.