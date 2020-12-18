Убиравший снег трактор насмерть задавил ребенка в Карелии

В Карелии возбудили уголовное дело в отношении водителя снегоуборочного трактора, насмерть задавившего восьмилетнюю девочку, сообщило следственное управление СК республики.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», – говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел днем 17 декабря в городе Костомукша. Водитель во время уборки улиц при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на ребенка. Девочка погибла на месте происшествия, говорится в сообщении. Как отмечают следователи, подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

В сентябре в Приморском крае грузовой самосвал наехал на группу детей, в результате один ребенок погиб.

Ранее водитель Renault Sandero в Екатеринбурге совершил наезд на несовершеннолетних детей на пешеходном переходе.