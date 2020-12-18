Убиравший снег трактор насмерть задавил ребенка в Карелии

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18 декабря, пятница | Последнее обновление — 14:48 | vz.ru
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Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа
Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя
Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль
Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана
За смерть в прямом эфире могут ответить зрители
Навальный – недуэлеспособный субъект
Максим Соколов, публицист
Репутация визави такова, что принимать очередные разоблачения за чистую монету крайне затруднительно. Все-таки репутация «врет, как дышит», им упорно создавалась годами. Подробности...
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Как раздуть мировую гражданскую войну
Владимир Можегов, публицист
Если бы уклад Юга не был сломан через колено в результате гражданской войны, то спустя полвека мы увидели бы следующую картину: мирное сосуществование (разумеется, раздельное) белого населения и черных общин, получивших свободу и независимость. Подробности...
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Вернутся ли империи
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух
В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодноПодробности...
Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями
На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателямиПодробности...
Умер Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбищеПодробности...
17:54
В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.Подробности...
11:22
собственная новость
Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».Подробности...
12:13
Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.Подробности...
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