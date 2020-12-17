Путин о главе минобороны ФРГ: Дама хочет показать крутизну

Президент Владимир Путин считает, что новый министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет «показать крутизну», предлагая разговаривать с Россией с позиции силы.

«Конечно, нет», – ответил Путин на вопрос об адекватности заявлений министра в отношении России.

«Дама стала министром обороны, ей хочется показать крутизну, в данном случае она повторила избитый штамп, который повторяется во многих странах НАТО», – передает слова российского лидера ТАСС.

Путин подчеркнул, что «это контрпродуктивно и для межгосударственных отношений, и с точки зрения оборонной политики не имеет никакого смысла». «Потому что (...) потому, что нужно посмотреть, что такое российская армия сегодня», – посоветовал Путин.

Он призвал не придавать подобным словам особого значения. «Не уверен, что она сама рада этому заявлению также, как и многие ответственные политики в Федеративной Республике. Это просто такой традиционный штамп», – сказал глава государства.

Напомним, Крамп-Карренбауэр заявила, что стране необходимо инвестировать в свою обороноспособность из-за российской программы вооружений.

Ранее она заявляла, что угроза со стороны России стала очевиднее. В связи с этим она призвала НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с Россией «с позиции силы».

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя газете ВЗГЛЯД слова немецкого министра, отметил, что «такое заявление демонстрирует полную зависимость Германии от НАТО и США».