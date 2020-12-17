Загорелось здание международного терминала в аэропорту Благовещенска Неизвестные напали на пост ДПС в Чечне 17 декабря 2020, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Двое неизвестных совершили нападение на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни, ответным огнем они были ликвидированы, сообщил источник в правоохранительных органах. «В Курчалоевском районе Чечни двое гражданских напали на пост ДПС, ответным огнем они были уничтожены», – сообщил источник ТАСС. Пострадавших среди полицейских нет. Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на пост ДПС в Магасе, в итоге один полицейский погиб, а один из нападавших был ликвидирован. Трое сотрудников полиции находятся в реанимации. Позднее стало известно, что нападавшие были вооружены ножами.

