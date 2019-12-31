В Ингушетии напали на пост ДПС, есть жертвы

Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. Один из сотрудников скончался.

«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», – сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

Позже следователи подтвердили, что в результате нападения один полицейский погиб, один получил ранения, при этом один из нападавших был ликвидирован, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудников ДПС избили в Северной Осетии.