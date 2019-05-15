Сотрудников ДПС избили в Северной Осетии

Трое мужчин в Северной Осетии избили сотрудников ДПС, забрав у одного из них табельное оружие.

Сотрудники ДПС в Ардонском районе во время несения службы остановили автомобиль ВАЗ-2109, однако на требование инспектора предъявить документы, водитель ответил отказом, сообщает СК по Северной Осетии.

«Практически сразу на место подъехали агрессивно настроенные молодые люди и, выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, стали избивать их. В результате один из полицейских упал и на время потерял сознание. Другой полицейский попытался применить табельное оружие, но один из нападавших выхватил у него из рук пистолет, после чего злоумышленники скрылись», – сказано в сообщении.

Позже нападавшие были задержаны, ими оказались 29-летние жители республики. У одного их мужчин было изъято похищенное табельное оружие.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «применение насилия в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими должностных обязанностей».

Ранее сообщалось, что мужчина убил полицейского в Нижнекамске.