Госдеп счел Россию «угрозой» для Карабаха США проигнорировали на переговорах о СНВ-3 беспокоящие Россию вопросы 17 декабря 2020, 02:27

Фото: Ralph Scott/

U.S. Department of Defense/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На переговорах о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) США обсуждали только те вопросы, которые отвечали их интересам, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что у России «есть собственные беспокоящие ее вопросы, касающиеся политики США», однако нынешняя американская администрация «решила обсуждать за столом переговоров только те идеи, которые отвечают интересам» США. При этом «полностью игнорировались вопросы, беспокоящие Россию». В частности, речь идет о «противоракетной обороне», передает ТАСС. Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что без учета системы противоракетной обороны США невозможны любые международные договоренности в ракетно-ядерной сфере. Бывший чиновник Пентагона Абрахам Денмарк признал, что системы ПРО США в Польше и Румынии легко переоборудуются из оборонительного в наступательное вооружение.