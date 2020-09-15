Патрушев заявил о невозможности договориться в ракетно-ядерной сфере без учета ПРО США

Без учета системы противоракетной обороны (ПРО) США невозможны любые международные договоренности в ракетно-ядерной сфере, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев, выступая по видеосвязи на совещании с коллегами из других государств ШОС.

«Создаваемая США глобальная система противоракетной обороны – яркий пример того, как Вашингтон пытается получить стратегические преимущества за счет безопасности других стран. Между тем твердо стоим на позиции, что выход на жизнеспособные договоренности по ракетно-ядерным делам без учета потенциала американской глобальной ПРО невозможен», – передает слова Патрушева ТАСС.

Напомним, ранее МИД заявил, что за год, прошедший с момента выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), значительно возросли угрозы для глобальной стабильности и безопасности

ДРСМД прекратил действие 2 августа 2019 года, после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

Помимо этого, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение.

США также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В результате проводимой Вашингтоном политики МИД России заявил об утрате доверия к США как к контрагенту.