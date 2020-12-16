В Петербурге отказались вводить жесткий локдаун из-за коронавируса

Вопрос введения более жестких ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге не рассматривается, эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

«На сегодняшний день данный вопрос (жесткого локдауна) даже не рассматривался, потому что несколько дней мы находимся в состоянии стабилизации эпидемической обстановки. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, мы интенсивно не растем», – приводит ее слова РИА «Новости».

Башкетова сообщила, что Санкт-Петербург вышел на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией и держится на этом плато уже несколько дней. По ее словам, сейчас в городе эпидемиологическая ситуация остается напряженной: регистрируются порядка 70 случаев на 100 тыс. человек, в среднем это около 3,7 тыс. зараженных в сутки.

«Мы должны устоять на этом плато и не свалиться в увеличение количества заболевших, которых необходимо госпитализировать. Пока медицина города справляется со сложившейся ситуацией, я надеюсь, что мы можем удержать устоявшуюся ситуацию и преодолеть это общими усилиями», – приводит ее слова ТАСС.

В свою очередь вице-губернатор Олег Эргашев подтвердил, что введение новых ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день не планируется. «В настоящий момент их достаточно, но ситуация может измениться», – добавил он.

Ранее в Санкт-Петербурге заявили о готовности провести плановую вакцинацию от коронавируса, в город уже поступило 5,5 тыс. доз вакцины. Предполагается, что рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге мог произойти из-за культурно-массовых мероприятий в конце ноября.

Вместе с тем в городе с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск).