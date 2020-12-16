Депутаты партии Саакашвили решили массово отказаться от мандатов

Партия разыскиваемого на родине экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» внесла в парламент Грузии официальное заявление об отказе от депутатских мандатов из-за «фальсификаций» на осенних выборах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Избранные депутаты, а их 36 из 60 оппозиционеров, всего получивших мандаты, официально обратились на имя председателя парламента об отказе работать в парламенте.

Накануне пост главы партии покинул экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе, который заявил, что в движении заправляют «одиозные фигуры», кроме того он не согласен с нападками «националов» на западных послов – фасилитаторов переговорного процесса между властями и оппозицией.

Правящая «Грузинская мечта» получила 90 мандатов из 150, выборы признаны всем международным сообществом.

Представитель правящей партии, депутат Гиви Миканадзе заявил, что в партии Саакашвили «налицо внутренний раскол и начался развал».

От депутатского мандата также отказался лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили.

Кроме этих двух партий, еще шесть оппозиционных движений преодолели на выборах барьер в 1%. Они тоже пока бойкотируют заседания парламента.