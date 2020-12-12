Грузинская оппозиция потеряла почву для бойкота парламента

Грузинская оппозиция, бойкотирующая парламент из-за «фальсифицированных», по ее мнению, выборов 31 октября, потеряла главный аргумент для бойкота – авторитетные НПО, которые вели параллельный подсчет голосов, подтвердили данные, оглашенные ЦИК, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Поэтому все разговоры о фальсификации тем более считаются лживыми и спекулятивными», – заявил на брифинге исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», депутат Ираклий Кобахидзе.

Он сказал, что это сторонники экс-президента Михаила Саакашвили в эпоху пребывания у власти фальсифицировали выборы, чего не делают нынешние власти.

Комментируя данные НПО, в том числе доклад организации «Свободные выборы», избранный депутатом от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили заявил, что «теперь позиции оппозиционных партий – после доклада НПО – весьма слабеют».

«Это большой удар по оппозиции», – признал он.

Оппозиция получила 60 мандатов из 150, однако все восемь оппозиционных партий, которые преодолели барьер в 1%, бойкотируют парламент. При этом известно, что сторонники Саакашвили шантажируют оппозицию из небольших партий, чтобы те не участвовали в работе парламента.

Накануне состоялась первая сессия, председателем парламента переизбран 37-летний Арчил Талаквадзе («Грузинская мечта»). Чтобы партия могла самостоятельно сформировать правительство, ей нужно 76 мандатов. На пост главы правительства «Грузинская мечта», имеющая 90 мандатов, выдвинула нынешнего премьер-министра Георгия Гахария.