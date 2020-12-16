Совфед одобрил закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президента

Совет Федерации одобрил закон о расширении гарантий бывшему президенту России и членам его семьи.

Также на заседании в среду был одобрен новый закон о порядке формирования Совфеда, согласно которому президент России после прекращения президентских полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту, передает РИА «Новости».

Кроме того, одобрен закон, по которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте России.

Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.

Накануне профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о расширении гарантий бывшему президенту России и членам его семьи.

Документ был разработан в развитие поправок в Конституцию. Согласно закону, президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.