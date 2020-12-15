В Совфеде одобрили закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президента

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о расширении гарантий бывшему президенту России и членам его семьи.

Совфед рассмотрит этот закон в среду, 16 декабря. Документ был разработан в развитие поправок в Конституцию, передает РИА «Новости».

Согласно закону, президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на переписку.

Закон предусматривает, что бывшему главе государства будет предоставлена неприкосновенность в отношении его действий не только в период исполнения им президентских полномочий, но и вне зависимости от него.

Проект в развитие поправок в Конституцию меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента, теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене, отмечал глава комитета Андрей Клишас.

Также комитет поддержал новый закон о порядке формирования Совфеда, согласно которому экс-президент после прекращения президентских полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» стал российский лидер Владимир Путин.

Согласно закону, бывший президент приобретает статус сенатора с момента подачи в Совфед заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Президент, полномочия которого были прекращены до приятия закона, сможет это сделать в любое время.

Ранее Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президента.