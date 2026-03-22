Чад направил 800 полицейских на Гаити

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чад направит 800 сотрудников служб безопасности на Гаити для участия в международных Силах по борьбе с бандитизмом, передает ТАСС. Контингент начнет свою работу, предположительно, уже в апреле после завершения подготовки, которая проводится совместно с европейскими и американскими партнерами.

Чадские полицейские войдут в состав сил, сформированных для борьбы с вооруженными группировками и восстановления порядка на Гаити. По данным портала Eastleigh Voice, в то время как Чад готовится отправить своих сотрудников, Кения начала постепенный вывод примерно тысячи полицейских с острова.

Ранее министр иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альварес Хиль отмечал, что общая численность миссии к октябрю 2026 года должна достигнуть 5,5 тыс. человек. Он подчеркнул, что передача командования новым подразделениям будет происходить поэтапно, чтобы они могли адаптироваться к ситуации на Гаити.

Многонациональная миссия, поддерживаемая ООН, была создана после решения Совета Безопасности ООН в сентябре 2025 года. В ней, кроме кенийских полицейских, участвовали силы из Багамских Островов, Белиза, Гватемалы, Сальвадора и Ямайки. Информация о том, какие еще страны, помимо Чада, поддержат новую структуру, пока отсутствует.

Ситуация с безопасностью на Гаити остается крайне сложной после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и разрушительного землетрясения. По оценкам, из-за бандитизма на острове погибло не менее 8 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на специфические характеристики мандата международных сил по борьбе с бандами на Гаити.