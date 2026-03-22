Иран пригрозил ответить на атаки по энергообъектам страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам представителя центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, Иран примет ответные меры в случае атаки на свои энергообъекты, передает РИА «Новости».

Зольфагари заявил: «Если противник атакует нашу энергетическую и топливную инфраструктуру, вся инфраструктура, связанная с энергетикой, информационно-коммуникационными технологиями, опреснители и имеющая отношение к США и режиму в регионе, окажется под ударом».

Президент США ранее пригрозил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение сорока восьми часов, США уничтожат электростанции в Иране и начнут с самой крупной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил уничтожить электростанции Ирана в случае неснятой блокады Ормузского пролива. Ранее представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что ответные удары по энергетической инфраструктуре противников не завершены. Официальный представитель генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил в ответ на удар США по острову Харк превратить нефтегазовые объекты стран-агрессоров в «горы пепла».